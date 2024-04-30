كنوز «الأعماق» ترسم لوحة زرقاء في دبي

شعاب مرجانية، وكائنات وكنوز من الأعماق البعيدة، تقرّبها دبي لضيوفها، متيحة لهم فرصة الغوص في هذه العوالم السحرية، والاطلاع على جوانب من أسرار المحيطات، لتتيح للزوار عبر «دبي أكواريوم» مشاهدة «بحر مصغّر»، ولوحة زرقاء شاسعة، ومهرجان من الألوان يسبح من وراء زجاج في «دبي مول»، حيث أكبر مركز تسوق في العالم، في مدينة تبهر زوارها بالكثير والكثير، حتى صارت علامة مسجلة للسعادة، وإضفاء البهجة على القلوب، كما الحال من أمام حوض الأسماك العملاق، الذي يعد من أبرز الوجهات في مدينتا، أو غيره من المعالم المبهرة التي تدهش الجميع.