الأردن: 9,000 وفاة سنوياً نتيجة التدخين

كشف تقرير اقتصادي أردني أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة الأردنية على منتجات التبغ والسجائر يبلغ حوالي 540.3 دينارا أردنيا، ما يمثل 13.5% من إجمالي إنفاقها على الغذاء، وهو ثاني أعلى بند إنفاق بعد اللحوم والدواجن، مستندا إلى بيانات آخر مسح إحصائي نفذته دائرة الإحصاءات العامة.

ويتسبب التبغ والسجائر الإلكترونية في الأمراض غير المعدية التي تُعد من الأخطار الرئيسية على الصحة العامة في الأردن، مع تسجيل أكثر من 9,000 وفاة سنوياً نتيجة التدخين، 56% منها وفيات مبكرة لأفراد دون السبعين.

ووفقًا للبيانات، بلغت مستوردات الأردن من السجائر الإلكترونية 1.4 مليون دينار في عام 2022، في حين أن حجم مستوردات الأردن من محضرات السجائر السائلة بلغ 18,596 كغم في الفترة ما بين 2020 و2021. وعلى الصعيد الاقتصادي، تُظهر البيانات أن صناعة التبغ تولد حوالي 889 مليون دينار من النشاط الاقتصادي سنويًا في الأردن، ولكن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التدخين تصل إلى 1.6 مليار دينار، ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2015. ووفق احصائيات اقليمية تعدّ الأردن أكثر دولة عربية ينتشر فيها التدخين.