خبرات وحوارات مبتكرة في المؤتمر الدولي للنشر العربي

تستضيف الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية، وتنطلق اليوم في منارة السعديات في أبوظبي، نخبة من أبرز الأسماء على صعيد النشر، والترجمة، وصناعة المحتوى الرقمي، وريادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، للوقوف على أحدث التوجّهات في عالم النشر، والصناعات الإبداعية، والإسهام في اكتشاف آفاق جديدة للنمو وفرص التعاون في هذا المجال.

ويسعى المؤتمر لتسهيل سبل الحوار بين قادة الفكر، وجهات النشر، وصنّاع المحتوى، وروّاد الأعمال على اختلاف توجّهاتهم الإبداعية، ويستعرض في هذه الدورة التحوّلات في صناعة النشر، والتعليم، ومناقشة دور وأثر التكنولوجيا الناشئة، ونماذج الأعمال الجديدة.

كما يهدف إلى خلق فرص واعدة للشراكات التي تسهم في دعم عولمة المحتوى العربي من خلال الحوارات، والنقاشات، وورش العمل والمسارات المهنية واللقاءات المهنية المتخصصة التي تجمع عدداً كبيراً من المؤثّرين في مختلف قطاعات الصناعة الثقافية والإبداعية من 50 دولة.

ويستهل المؤتمر أعماله بجلسة رئيسة تحت عنوان «استشراف آفاق النمو.. دور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصاد»، يشارك فيها كلٌ من رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، محمد خليفة المبارك، والخبير الاقتصادي الدولي ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج محمد العريان، وتحاورهما نائب رئيس شبكة «سي إن إن» ورئيس تحرير «سي إن إن العربية» كارولين فرج.

ويستعرض المؤتمر هذا العام ضمن محور «حوارات مبتكرة» العلاقة الديناميكية بين الأدب والتطويع السينمائي، مستضيفاً الفنان المصري كريم عبدالعزيز، والروائي أحمد مراد، والمخرج السينمائي مروان حامد، ويحاورهم مقدم البرامج الإخبارية والمذيع في سكاي نيوز، عيسى المرزوقي، ليناقشوا أسرار السينما، والتأثير المتبادل والمتعدّد الأوجه للأدب والتعاون السينمائي، وسبل عرض الأعمال السينمائية والغاية منها، وغيرها من المحاور الأخرى.

ويناقش المؤتمر، ضمن جزئية «تطوّر أذواق المستهلكين في عصر إنشاء المحتوى عبر المنصّات المتعدّدة»، التحوّلات الجذرية في طرق استهلاك المحتوى مع زيادة انتشار المنصّات الرقمية، وميول المتلقّين لمثل هذا النوع من المعلومات، إلى جانب التعريف بأنماط وخصوصية المحتويات المقدّمة لهم، واستراتيجيات شركات إنتاج وتقديم المحتوى وكيفية إيجاد التوازن والتكامل بين تحقيق ما يتطلّع إليه المستهلك والأهداف العلمية لتلك المنصات، ويشارك في هذه الجلسة مازن حايك، مستشار إعلامي، والمتحدّث الرسمي، والمدير السابق لمجموعة «إم بي سي»، ومعاذ شيخ، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «ستارز بلاي»، وآشلي رايت، نائب الرئيس للتسويق والنمو في شركة «OSN»، فيما تديرها زينة صوفان، كبيرة مذيعي الأعمال في تلفزيون الشرق للأخبار.

وتحت عنوان «الاقتصاد الإبداعي وتعاون القطاعين العام والخاص»، يبحث المؤتمر في قيمة اقتصاد الأعمال الإبداعية ومساهمته في الاقتصاد المحلي، ويناقش سبل تعزيزه بإقامة الشراكات والتعاون على مستوى مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وفي إطار السعي لتسليط الضوء على الواقع المتطوّر الذي تشهده التكنولوجيا وأثرها، يستعرض المؤتمر تحت عنوان «تطويع الألعاب الرقمية لسرد قصصي عالمي يتعدّى الحدود الثقافية» كيفية تحويل القصص على اختلاف ثقافاتها إلى ألعاب تفاعلية عالمية.

ويفتح المؤتمر المجال للحديث عن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجدواه، ودوره في ما يتعلّق بحراك النشر، وحاضره ومستقبله، ومدى التأثير الذي يحدثه على العلاقات الإنسانية بصفة عامة، إذ تعقد جلسة تحت عنوان «ما بعد البيانات.. تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشرية».

ويعقد المؤتمر مجموعة واسعة من ورش العمل، والجلسات النقاشية والعروض التي تشارك فيها مجموعة من خبراء المؤسسات الإقليمية والعالمية، ضمن مسارات تهدف إلى الارتقاء بالمهارات العملية والتقنية للمواهب الشابّة والناشرين والمختصّين في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى.

ثقافة القراءة

تكريساً لثقافة القراءة، وتعزيزها لدى جميع أفراد المجتمع، يستضيف المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية جلسة حوارية بعنوان «توجّهات جديدة في أنماط القراءة.. نحو تعزيز حبّ القراءة في الجيل القادم»، يشارك فيها المدير العام لمؤسّسة «جي إس آر في»، لويس غونزاليس، والشريكة المؤسّسة لمكتبات مجرودي وعضو مجلس أمناء مؤسّسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة المنهل للمحتويات العربية محمد البغدادي، الذين يستعرضون الاستراتيجيات الإبداعية والتفاعلية لغرس حب القراءة في نفوس أجيال المستقبل، وأهمية حضور المحتوى التفاعلي باللغة العربية، والأساليب التحويلية التي تعزّز شغف الأطفال بالأدب، ودور القصة العربية في بناء هوية ثقافية مميّزة.