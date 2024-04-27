بعد سقوط سيارة زفة العروس في الترعة .. فرح يتحول لجنازة في مصر

خيم الحزن على محافظة البحيرة المصرية، يعد أن تحول فرح إلى مأتم حين لقيت صديقة العروس مصرعها إثر انقلاب سيارة زفة العروس في الترعة، في حين ترقد العروس حاليا في حالة حرجة.

وفي التفاصيل تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة رشيد بسقوط سيارة في ترعة الرشيدية أمام قرية ديبي بنطاق المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة "نورهان" 25 سنة، صديقة العروس، وأصيب في الحادث العريس أحمد والعروس شيماء، التي أصيبت بإصابات خطيرة وجرى نقلها للعلاج بمستشفى خاص، بعد نجاح الأهالي في انتشالها من الترعة.

وتم نقل المصابين الثلاثة بالإضافة إلى السائق، إلى أحد المستشفيات الخاصة بمركز رشيد، تم انتشال السيارة وتحرير محضر بالحادث، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان الحادث قد وقع بعد خروج العروس من كوافير في مدينة مطوبس، وهي برفقة عريسها وصديقتها نورهان، وأثناء الزفة بسيارة ملاكي، وفي الطريق لقرية ديبي، حيث منزل العريس، انقلبت بهم السيارة في ترعة تقع على مدخل القرية.

ونجح الأهالي في انتشال الثلاثة "العريس والعروس وصديقتهما"، إلا أن صديقة العروس كانت حالتها حرجة، وجرى نقلها إلى مستشفى خاص، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإسفكسيا الغرق، بينما تعرضت العروس لإصابات خطيرة نقلت على إثرها إلى مستشفى خاص، وحالتها حاليا حرجة، بينما العريس حالته مستقرة، لكن الفرح تحول إلى جنازة.