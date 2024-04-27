امرأة تقتل ابنها وكلبها بطريقة مروعة.. وتدعي أن "الشيطان هاجمها"

أخيراً اعتبرت محكمة أمريكية أن تاشا هيفس من ولاية "ميسوري" الأميركية والمتهمة بقطع رأس ابنها وكلبها في العام 2022 صارت مؤهلة للمحاكمة.

ووافق القاضي يوم الجمعة الفائت على طلب المضي في القضية المذكورة بعد التقرير السري الّذي قدّمه مركز الصحة العقلية في "ميسوري" والّذي يثبت التقدم الحاصل في حالة هيفس النفسية.

وفي التفاصيل، كان قد تم القبض على هيفس في 15 فبراير 2022 ووجهت إليها تُهمتا القتل العمد والعمل الإجرامي المسلح بعد قتلها لابنها كارفيل ستيفنز البالغ من العمر 6 سنوات.

واعتبرت المحكمة حينها أن هيفس غير مؤهلة عقلياً للمثول أمامها، إذ تم تعليق قضيتها إلى حين خضوعها للعلاج النفسي.

وكان قد تم الكشف عن وقوع الجريمة المذكورة بعدما تلقى مركز الشرطة في مدينة "كانساس سيتي" مكالمة هاتفية من امرأة مجهولة الهوية زعمت أن "الشيطان حاول مهاجمتها".