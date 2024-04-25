صاحب أكبر قدم في العالم: امتلاك حذاء جديد «نعمة»

حصل رجل في فنزويلا، من المرجح أنه صاحب أكبر قدم في العالم، على ثلاثة أزواج جديدة من الأحذية من صانع أحذية ألماني.

وقال جيسون رودريغيز (28 عاماً)، الذي يواصل جسمه النمو حتى الآن بسبب مرض: «أنا سعيد، لأن امتلاك حذاء جديد يُعدّ نعمة كبيرة».

ومن أجل هذا الغرض سافر صانع الأحذية المنحدر من مدينة مونسترلاند بولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية، جيورج فيسيلز (71 عاماً)، إلى مدينة ماراكاي شمال فنزويلا، حيث يعيش رودريغيز. وكان يحمل في أمتعته زوجاً من الصنادل وحذاءً مغلقاً ومزيجاً من كليهما بقياس يقل قليلاً عن 70 لقدم يزيد طولها على 40 سم.

وقال فيسيلز: «لقد صنعنا هذه الأحذية عمداً أكبر قليلاً مما يحتاجها الآن»، وذلك حتى يتمكن رودريغيز من استخدامها لفترة أطول، حيث سيحتاج في غضون أشهر إلى قياسات جديدة مرة أخرى.

ويتسبب ورم في الغدة النخامية في استمرار مرضى مثل رودريغيز في النمو، وهو ما يترتب عليه عواقب خطيرة، فإذا لم يتوقف النمو بعد العلاج بأدوية والخضوع لجراحة، فعادة ما يموت العمالقة مبكراً، حيث لا يُعد الجسم قادراً على التعامل مع حالة النمو المستمر.

وعندما تم قياسه آخر مرة، أول من أمس، كان طول رودريغيز 2.36 متر.