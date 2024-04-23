اكتشاف علاقة "مثيرة للقلق" بين هذه الأطعمة والسرطان

كشف العلماء عن علاقة مثيرة للقلق بين تناول الوجبات السريعة وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

واكتشف فريق من الباحثين في سنغافورة أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات يحث الجسم على إنتاج مركب يمكنه إيقاف عمل جين مهم يقمع الأورام.

وفي الاكتشاف الرائد، أكد العلماء أن عنصر Methylglyoxal لديه القدرة على وقف عمل جين BRCA2 المكافح للسرطان.

وقال الدكتور أشوك فينكيتارمان، الباحث الرئيس ومدير مركز أبحاث السرطان في جامعة سنغافورة الوطنية، لموقع ميديكال نيوز توداي" "يؤدي عنصر الـ Methylglyoxal إلى تدمير بروتين BRCA2، مما يقلل من مستوياته في الخلايا. وهذا التأثير مؤقت، ولكن يمكن أن يحدث.. وقد يدوم لفترة كافية لتثبيط وظيفة BRCA2 في الوقاية من الأورام".

وأوضح الدكتور فينكيتارامان أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة فائقة المعالجة والغنية بالدهون والسكر، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضرر الجيني وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وأضاف الباحث "وجدنا أن عنصر Methylglyoxal يثبط وظيفة الجين BRCA2 في الوقاية من الأورام، ما يؤدي في النهاية إلى حدوث عيوب في الحمض النووي، وهي علامات إنذار مبكر لتطور السرطان".

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن الأفراد المصابين بداء السكري وما قبل السكري غالبًا ما يكون لديهم مستويات عالية من عنصر Methylglyoxal في أجسامهم، لذا يجب أن يكونوا أكثر حذرا في استهلاك الوجبات السريعة والأطعمة المعالجة والسكر.