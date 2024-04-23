سبب حريق مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي.. غير واضح

أنهت فرقة الإطفاء عملها في أعقاب الحريق المدمر الذي اندلع في مبنى البورصة التاريخي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء «ريتزاو» الدنماركية، أمس.

ونقلت الوكالة عن رئيس عمليات فرقة الإطفاء قوله إن سبب الحريق لايزال غير واضح.

ويمكن للشرطة أن تبدأ تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحريق.

واحترق نحو نصف المبنى، ولم يتبقَ سوى الأسوار الخارجية، التي انهارت الخميس الماضي.

ويضم مبنى البورصة التاريخي، الذي تشغله الآن غرفة التجارة الدنماركية، مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية.

وتم إنقاذ 99% من القطع الفنية.