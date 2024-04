فيديو.. ثريان هنديان يتبرعان بثروتهما عبر إلقائها في الشارع ليصبحا راهبين زاهدين

قرر رجل ثري وزوجته، من ولاية غوجارات في الهند، التبرع بثروتهما بقيمة 200 كرو روبية (24 مليون دولار) للأعمال الخيرية ليصبحا من الرهبان الجاينيين، ويعتمدان بالكامل على سخاء الآخرين للبقاء على قيد الحياة.

قام السيد بانداري وزوجته ببناء ثروتهما في مجال الإنشاءات، وجمعا ثروة كبيرة تقدر بـ 24 مليون دولار.



واستمتعا بحياة الرفاهية وامتلكا منازل فخمة وسيارات باهظة الثمن وكل ما ترغب به أنفسهم.



لكن الزوجين قررا مؤخرًا التخلي عن كل شيء من أجل أن يصبحا رهبانا جاينيين، مستلهمين المبدأ من ابنيهما - ابن يبلغ من العمر 16 عامًا وابنة تبلغ من العمر 19 عامًا - اللذين اختارا نفس الطريق في عام 2022.



في 22 أبريل، سيتنازل الزوجان الجريئان من ولاية غوجارات عن جميع الممتلكات الدنيوية، وسيفصلون علاقاتهم مع عائلاتهم، وسيبدآن رحلة عبر الهند، يعتمدان لمعيشتهما فيها على الصدقات فقط.





