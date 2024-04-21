قتل جدَّته وأخفى جثتها بسبب خلاف على كرسي الجلوس !

في حادثة غريبة، قام شاب في أوكرانيا بإظهار جثة جدته المخبأة في الخزانة، لفتاة تواعد معها عبر أحد مواقع التعارف الإلكترونية، لكن الفتاة استطاعت الهرب وإبلاغ الشرطة التي شرعت في التحقيق مع الشاب بتهمة ارتكابه جريمة قتل جدته.

وفقًا لبيانات الشرطة الأوكرانية، تواعد الشاب البالغ من العمر 23 مع فتاة تعرف عليها عبر أحد مواقع التعارف على الإنترنت، ثم أخذها إلى منزله، حيث قام لسبب غير مفهوم بإظهار الجثة الهامدة للجدة البالغة من العمر 83، والتي كانت مخبأة في الخزانة، وكانت الرأس مغطاة بكيس بلاستيكي، بحسب أقوال الفتاة.

ووفقا لمجلة دير شبيغل التي نشرت عن الحادثة، فإن الشاب قام بتهديد الفتاة أيضا لمنعها من البوح بما شاهدته، بيد أنها تمكنت من الفرار، وقامت بتبليغ الشرطة التي قبضت على الشاب في شقته.

وبينت التحقيقات الأولية أن الشاب أقر أنه كان على خلاف مع جدته بسبب كرسي للجلوس. وتبحث الشرطة حاليا في امكانية خنق الشاب لجدته، من أجل تخلصه من هذه الخلافات.