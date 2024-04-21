باسم يوسف ونجوم الضحك يرسمون الابتسامة في جزيرة ياس

تقدم فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للكوميديا عالماً من الترفيه والضحك المتواصل في مايو المقبل، إذ تستضيف جزيرة ياس مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، في مقدمتهم باسم يوسف وعدد من الفنانين العالميين.

وانضمت أسماء جديدة إلى قائمة الحدث الذي ينظم خلال الفترة من 18 إلى 26 مايو المقبل، ومن بينهم نجم الكوميديا الأميركي ديف تشابيل، الحائز العديد من الجوائز، والذي سيكون في مقدمة المشاركين، ليقدم عروضاً مفعمة بالذكاء والصراحة والجرأة.

كما ستنضم باقة أخرى من النجوم والفنانين، مثل عزيز أنصاري، وتوم سيغورا، وجو كوي، إلى جانب تومي تيرنان، وكيفن بريدجز، وأندرو سانتينو، وبوبي لي، وأندرو شولز، وباسم يوسف، وماز جبراني. ولإضفاء المزيد من مشاعر البهجة والمرح، يعود نجم الكوميديا الأميركي كريس تاكر بعد غياب دام 10 سنوات، ليقدم عرضاً كوميدياً يلي العرض المخصص للفنان توم سيغورا في أمسية واحدة. وسيكون الضيوف على موعد مع أسبوع حافل بالضحك والترفيه، يجتمع فيه نجوم الكوميديا لرسم البسمة على شفاه الجمهور في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال الحدث الذي يُنظمه كل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، بالتعاون مع شركة لايف نيشن الشرق الأوسط، وبلو بلود، وثيوري إيليفن إنترتينمت، وجي إم إي إيفينتس.

وفي 18 مايو المقبل، سيقدم عزيز أنصاري، المخرج والكاتب والممثل الكوميدي العالمي، عرضه على مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وفي اليوم نفسه سيقدم الثنائي الكوميدي تومي تيرنان وكيفن بريدجز أمسية حافلة بالترفيه والضحكات.

وفي اليوم التالي، سيكون جمهور الحدث مع أمسية يقدمها الثنائي المرح أندرو سانتينو وبوبي لي.

كما سيستمتع الجمهور في 22 مايو المقبل برحلة مليئة بالفكاهة العفوية مع أندرو شولتز الذي يقدم فقرات ارتجالية ذكية بأسلوبه الكوميدي الفريد.

ويشتهر الممثل والكوميديان الأميركي ديف تشابيل - الذي يقدم عرضه في أسبوع أبوظبي للكوميديا في 23 مايو المقبل - بذكائه وتعليقاته التي تتناول أهم القضايا المعاصرة، ويمتلك بصمات واضحة في عالم الكوميديا.

كما يستضيف الاتحاد أرينا في 24 مايو أيضاً، باسم يوسف وماز جبراني في وجبة دسمة من الكوميديا والمرح. واكتسب باسم يوسف، الذي أطلق عليه لقب «جون ستيوارت الشرق الأوسط»، شهرة واسعة كمقدم لبرنامج الأخبار الساخر «البرنامج». واختير واحداً من 100 شخص مؤثر في العالم من قبل مجلة «تايم» البريطانية.

عروض وطاقة إيجابية

مع الكادر توم سيجورا أحد أشهر الأسماء في عالم الكوميديا. من المصدر

يشارك الكاتب والممثل الكوميدي، توم سيغورا، الذي يعد أحد أشهر الأسماء في عالم الكوميديا، بعرض في الاتحاد أرينا في 25 مايو المقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للكوميديا. ويشهد اليوم نفسه عرضاً للممثل الكوميدي كريس تاكر، المعروف بطاقته الإيجابية وأدائه المتميز في عدد من الأفلام السينمائية الشهيرة. علاوة على عرض لجو كوي في اليوم الأخير لأسبوع الكوميديا، إذ يزور كوي أبوظبي في إطار جولته العالمية، إذ يعد من أبرز الشخصيات المتخصصة بعروض الكوميديا الارتجالية.