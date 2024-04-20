حاول سرقة متجر والسلاح ثعبان بطول متر ونصف المتر

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا حاول سرقة متجر صغير عبر تهديد صاحبه بثعبان كان يلفه حول رقبته، قبل أن يواجهه صاحب المتجر ببندقية هو الآخر.

ونقل موقع "نيوز أكشن" عن الشرطة تأكيدها أن المدعو ريجنالد كوك، 26 عامًا، متهم بمحاولة سرقة مشددة.

وأعلنت الشرطة إنه في حوالي الساعة الثانية صباحًا، حاول كوك سرقة متجر شل الصغير في شارع إلفيس بريسلي ملمحا أن بحوزته سلاح.

ووفقًا للإفادة الخطية، دخل كوك المتجر مرة أخرى وطالب بالمال من السجل. وقال الضحية إن كوك كان يحرك يديه داخل ملابسه، مما يوحي بأنه يحمل مسدسا، وعندما لم يستجب صاحب المتجر للتهديد غادر كوك المتجر ليعود في حوالي الساعة 3:05 صباحًا للمرة الثالثة، ولكن مع ثعبان طوله خمسة أقدام (متر و نصف المتر) ملفوفا حول رقبته، حيث ذهب كوك إلى المنضدة وهو يصرخ "أعطني المال اللعين".

كما نصت الإفادة الخطية على أن الضحية رأى كوك يحاول انتشال شيء من داخل حقيبة ظهره، وخمن صاحب المتجر بأنه بسلاح، فسحب بدوره بندقيته دفاعا عن النفس.

وقالت الشرطة إنه لم يتم أخذ أية أموال كما لم تقع إصابات، لتصل بعد دقائق الشرطة إلى مكان الحادث وتعتقل كوك ومعه ثعبانه.