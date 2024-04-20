مرض النخالية المبرقشة.. العلاج يتطلب صبراً

أفاد أطباء في معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية بالقطاع الصحي في ألمانيا بأن النخالية المبرقشة (Pityriasis Versicolor) هي مرض جلدي غير مُعدٍ تسببه فطريات الخميرة المعروفة باسم «المالاسيزية النخالية».

وأوضحوا أن العوامل، التي تحفّز حدوث النخالية المبرقشة، تتمثل في الاستعداد الوراثي، وضعف جهاز المناعة، والتعرق الشديد، والمناخ الدافئ والرطب، إضافة إلى مرحلة الحمل.

ويتطلب علاج النخالية المبرقشة التحلي بالصبر، نظراً لأنه قد يستمر لأشهر عدة.

وتظهر النخالية المبرقشة بالصدر والظهر والبطن والرقبة والذراعين والفخذين في صورة بقع بيضاوية أو مستديرة، تكون فاتحة لدى الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة، وداكنة لدى الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة، كما أنها قد تظهر لدى بعض الأشخاص باللون الأصفر أو البني ولدى البعض الآخر باللون الوردي أو الأحمر.

ويمكن التخلص من النخالية المبرقشة ظاهرياً بواسطة الكريمات والجل، التي تحتوي على مواد فعّالة تقضي على الفطريات مثل تيربينافين وثاني كبريتيد السيلينيوم وحمض الساليسيليك والكبريت، علماً بأن هذه المستحضرات لا تحتاج إلى وصفة طبيب.

وينبغي للمصابين وضع هذه المستحضرات على جميع الأجزاء المصابة من الجسم، كما يُنصح بمعالجة فروة الرأس والشعر بشامبو يحتوي على إحدى هذه المواد الفعّالة.

وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى العلاج الدوائي بواسطة الأقراص الدوائية المحتوية على المادة الفعّالة إيتراكونازول أو فلوكونازول، والتي تتطلب وصفة الطبيب.