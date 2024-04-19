فاتورة الهاتف 143 ألف دولار بعد إجازة قصيرة في سويسرا

استمتع سائح أمريكي بإجازة قصيرة في سويسرا، ليعود إلى منزله ويجد فاتورة هاتف محمول صادمة تنتظره.

وقال رينيه ريموند إنه استبق سفره بإبلاغ مزود الخدمة، T-Mobile، برحلته إلى الخارج قبل الشروع بها مع زوجته ليندا، حيث طمأنه الموظف إلى إنه عميل قديم وخدماته مغطاة بالعقد حسبما أفاد موقع News.com.au .

لذا وبكل راحة بال، شارك ريموند رسائل مصورة حول مشاهداته للمعالم السياحية في الريف السويسري مع العائلة والأصدقاء، وعندما عاد إلى الولايات المتحدة، فتح ريموند فاتورة هاتفه، وقرأ للوهلة الأولى إشعارا بفاتورة هاتف بمبلغ 143 دولارًا، واعتبره “معقولا” نظرا لسفره وفق ما قال. ولكن عندما بدأ يحاول دفع رصيده، رأى بوضوح المبلغ الفعلي وهو 143,442.74 دولارًا. وأصيب بصدمة كبيرة.

واتصل ريموند بالشركة وقيل له إنه استخدم 9.5 غيغابايت من البيانات أثناء وجوده في سويسرا وأن الفاتورة صحيحة، حيث أخبره الموظف بأن " هذا هو ما تدين به". فرد ريموند بغضب "أنت تمزح معي... أنت مجنون".؟

وبعدها لجأ الزبون المصدوم إلى محامٍ لمساعدته في إثبات أنه كان مشمولاً بتغطية التجوال الدولي خلال رحلته في سبتمبر. ليتم حل المشكلة باعتذار الشركة في النهاية، والتي ذكرت لاحقا في بيان أنها ألغت الفاتورة برمتها مذكرة العملاء بضرورة " التحقق من أذونات تجوال البيانات الدولية الخاصة بهم قبل السفر". مشيرة أنه " إذا كان العميل مشتركًا في خطة قديمة لا تتضمن التجوال الدولي للبيانات والمكالمات، فسيحتاج إلى التأكد من أنه يستخدم وضع الطائرة وشبكة wi-fi عند استخدام البيانات للتأكد من عدم اتصال الجهاز إلى شبكة دولية" .

يذكر أنه في العام الماضي، تلقت امرأة فاتورة بقيمة 1100 جنيه إسترليني (حوالي 1300 دولار) أثناء قيامها برحلة بحرية في منطقة البحر الكاريبي بعد الاتصال بشبكة بحرية دون علمها، لكنها تفاوضت على الفاتورة لتدفع النصف وتعهدت بعدم ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى.