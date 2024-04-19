من آلام غزة.. أفضل صورة صحافية عالمية في 2024

فاز مصور «رويترز» محمد سالم، بجائزة أفضل صورة صحافية عالمية لعام 2024 أمس، عن صورته التي تظهر امرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في قطاع غزة.

وجرى التقاط الصورة في 17 أكتوبر 2023 بمستشفى ناصر في خان يونس جنوب غزة.

والصورة الفائزة لسالم تظهر إيناس أبومعمر (36 عاماً) وهي تبكي وتحمل جثة الطفلة (سالي) المغطاة بملاءة في مشرحة المستشفى.

وقالت مؤسسة «ورلد برس فوتو»، ومقرها أمستردام، أثناء إعلانها عن جوائزها السنوية: «إن من المهم إدراك المخاطر التي تواجه الصحافيين الذين يغطون الصراعات».

وأضافت أن «99 صحافياً وموظفاً إعلامياً قتلوا وهم يغطون الحرب».