حمضيات «مينتون» تحتفي بـ «أولمبياد فرنسا»

احتفاءً بأسطورة قديمة تقول إن مدينة مينتون الساحلية نشأت من برتقالة تم وضعها في خليج غارافان، تحتفل المدينة الساحلية بموسم حمضياتها الوفير هذا العام، من دون أن تتجاهل استضافة فرنسا هذا العام لدورة الألعاب الأولمبية، فحمل مهرجان هذا العام عنوان «من أولمبيا إلى مينتون»، وذلك من خلال عروض وتكوينات ومنحوتة مصنوعة من الليمون والبرتقال توثّق أبرز الرياضات التي سيتم احتضانها في «الأولمبياد»، ويستقطب مهرجان الحمضيات في مدينة مينتون الآلاف من السياح والمهتمين بهذه الزراعة، وبقضايا المناخ والبيئة بشكل عام.