منصة ذكاء اصطناعي لاكتشاف سرطان المريء في مراحل مبكرة

طوّرت مجموعة من العلماء الصينيين، منصة للذكاء الاصطناعي، من شأنها مضاعفة معدل اكتشاف سرطان المريء في المراحل المبكرة.

وتعتمد المنصة على خوارزميات التعلم العميق، التي يتم تدريبها عبر مجموعات بيانات تضم أكثر من 190 ألف صورة للمريء، تم جمعها من عيادات عدة في الصين، بحسب ما نشر أخيراً في مجلة «ساينس ترانسليشنال ميديسين».

وقامت التجربة السريرية، التي أجراها باحثون من مستشفى تايتشو في مقاطعة تشجيانج، ومستشفى رنمين بجامعة ووهان، بالاستعانة بأكثر من 3000 مشارك، خضعوا للتنظير الداخلي، وتم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي على نصف المتطوعين.

وغالباً ما يكون سرطان المريء من دون أعراض، لكن الأطباء المحنكين يمكنهم اكتشاف الأورام والتغيرات السابقة للتسرطن باستخدام التنظير الداخلي. ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمسة أعوام أكثر من 90%، عندما يتم علاج الورم خلال المراحل المبكرة، بينما تنخفض النتائج السريرية بشكل حاد بمجرد أن يبدأ المرضى في الشعور بالأعراض.

وتساعد هذه المنصة على مضاعفة معدل اكتشاف تغيرات المريء عالية الخطورة، وفقاً للدراسة.