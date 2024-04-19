«دبـــي للتصميم».. حضور نوعي في أسبوع ميلانو للتصميم

بادر حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، هذا الأسبوع، إلى توسيع نطاق أنشطته في إيطاليا، عبر تنظيم أولى فعالياته الهادفة إلى تعزيز التواصل وتبادل المعرفة في ميلانو. وقد تم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم، الجهة البارزة في قطاع التصميم، والتي وقع معها حي دبي للتصميم شراكة استراتيجية في نوفمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم.

أقيمت هذه الفعالية خلال أسبوع ميلانو للتصميم الشهير، واستقطبت نخبة رائدة من أبرز المفكرين وأصحاب الأعمال والخبراء المتخصصين في مجال التصميم، لتسليط الضوء على آخر الفرص والأولويات والتحديات الناشئة ضمن قطاع التصميم. وحضر الفعالية رئيس ومؤسس اتحاد ميلانو دوريني للتصميم، ماسيمو سالاموني، والنائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي.

تبادل المعرفة

تهدف الشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم واتحاد ميلانو دوريني للتصميم إلى تعزيز قنوات التواصل وتبادل المعرفة، والتعاون المستمر بين وجهتي الإبداع البارزتين. وتطمح الجهتان من خلال هذه الشراكة الرائدة إلى بلوغ آفاق جديدة على صعيد التميز في التصميم، وذلك عبر الاستفادة من المكانة المرموقة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها نخبة من أبرز علامات التصميم التابعة لاتحاد ميلانو دوريني للتصميم من جهة، والمواهب والإمكانات الإبداعية المتنوعة التي تتغنى بها وجهة الإبداع العالمية الرائدة في حي دبي للتصميم من جهة أخرى، إضافة إلى تسهيل وصول المواهب وأصحاب الأعمال الإبداعية في إيطاليا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال حي دبي للتصميم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتصميم والإبداع.

وتُعدّ هذه الفعالية التي ينظمها حي دبي للتصميم للمرة الأولى على الإطلاق من الفعاليات السنوية البارزة في مجال التصميم والفعالية الرسمية.

إنجاز بارز

وأشارت خديجة البستكي إلى أن استضافة حي دبي للتصميم لهذه الفعالية العالمية الأولى من نوعها في ميلانو، مدينة الابتكار والعراقة في التصميم، تعتبر إنجازاً بارزاً يُضاف إلى مسيرة إنجازات الحي الإبداعي، كما تعد خير دليل على مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للتصميم والإبداع، وقالت: «بادرنا على هامش أسبوع ميلانو للتصميم، الحدث العالمي الذي ينتظره المصممون والهواة بشغف كبير ضمن أجواء مفعمة بالطاقات الإبداعية المتميزة، إلى استقطاب نخبة من المبدعين من حول العالم لمناقشة سبل التعاون للارتقاء بقطاع التصميم في عصر التحول الرقمي الذي نشهده اليوم، وتسليط الضوء على ما تتغنى به دبي والمنطقة من فرص وإمكانات لا حدود لها».

وأضافت: «تُعدّ الفعالية فرصة مميزة لتسليط الضوء على بيئة العمل والأنشطة الاستثنائية التي يقدمها حي دبي للتصميم».

إمكانات التطوير

وقال ماسيمو سالاموني: «تشرفنا باستضافة حي دبي للتصميم، ويسعدنا مواصلة التعاون الفعال الذي بدأ في نوفمبر 2023 في دبي. وهذه اللقاء المهم في ميلانو اليوم يدعم خطة توسع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم نحو أسواق دولية كبرى، ويعزز إمكانات التطوير الوافرة للشركات والشركاء المرتبطين به، إضافة إلى المورّدين في عالم الجمال والإبداع ونمط الحياة الذين هم الأكثر تميزاً في العالم».

خديجة البستكي:

• استضافة هذه الفعالية العالمية الأولى من نوعها تعتبر إنجازاً بارزاً ودليلاً على مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتصميم.

ماسيمو سالاموني:

• هذا اللقاء المهم يدعم خطة التوسع نحو أسواق دولية كبرى، ويعزز إمكانات التطوير الوافرة للشركات والشركاء.