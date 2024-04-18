تفاعل كبير مع فيديو رقص مدير الصحة العالمية مع حفيده.. فيديو

حصد فيديو للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مع حفيده مئات الآلاف من المشاهدات.

ونشر السياسي والأكاديمي الإثيوبي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،

وهو يرقص مع حفيده الصغير، معلقا: "رقصة نهاية الأسبوع على أنغام كازاخستان مع حفيدي كاي. آملين بمستقبل أفضل لأطفالنا. سلام".

وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو، حيث سأل أحد النشطاء: "هل قمت بتطعيمه بكل التطعيمات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للأطفال في مثل عمره؟".

وأبدى بعضهم الإعجاب بالمقطع حيث قالت ناشطة: "هذا أحد أكثر مقاطع الفيديو الجميلة والمفرحة التي شاهدتها مؤخرا، تبارك الله"، وقال آخر: "إنه لطيف جدا. أتمنى أن تكون بخير أخي".

بينما أبدى البعض الآخر انتقادهم للمقطع.

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