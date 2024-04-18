20 سنة سجن لأردني قتل شقيقه من أجل 10 دنانير

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، بسجن ثلاثيني 20 سنة مع الأشغال، لإقدامه على قتل شقيقه بـ"سكين" بعد خلاف وقع بينهما على مبلغ 10 دنانير كان المتهم قد اقترضها من المغدور.

وفي التفاصيل أن المغدور هو شقيق المتهم ويسكنان معا بشقه في إحدى مناطق جنوب العاصمة عمان؛ ولدى عودة المتهم إلى المنزل، نشب خلاف بينه وبين شقيقه المغدور على مبلغ 10 دنانير (14 دولاراً)، كان المتهم قد اقترضها من المغدور سابقا.

ووفقا للتحقيقات تطور الخلاف والمشادة الكلامية بينهما إلى مشاجرة وضرب كل منهما الآخر بـ"مرآة"، وتمكن المتهم من ضرب المغدور بإطار المرآة بعد كسرها كما تعمد عضّه في ظهره.

ثم أقدم المتهم على طعن المغدور بـ"سكين مطبخ" 5 طعنات على الصدر والظهر حيث اخترقت الطعنه الأخيرة التجويف الصدري والرئة، وبقي نصل السكين داخل صدر المغدور، في حين بقي مقبض ذات السكين بيد المتهم، ليسقط المغدور أرضا مضرجا بدمائه، قبل أن يتركه ويلوذ بالفرار، بينما ألقى بمقبض السكين عل مدخل العمارة وبقي في الشارع، ثم اتصل بوالدته التي تسكن خارج عمان وأبلغها بما حصل، كما اتصل بزميلته في العمل وأبلغها بأنه تعرض للضرب وينزف دما وطلب منها إرسال أي شخص لإسعافه، كما ألغ أحد الأشخاص عن قيامه بطعن شقيقه المغدور، ودخل برفقته إلى الشقه ووجدا جثة المغدور ملقاة على الأرض، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى إبلاغ الشرطة والمدعي العام، الذي توجه إلى موقع الجريمة برفقة الشرطة والمختبر الجنائي والطبيب الشرعي، وتم إجراء الكشف على الجثة والموقع حسب الأصول.