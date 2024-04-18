غادة عبد الرازق: "أنا ست مريضة من 35 سنة.. وبحسد الناس المستقرة نفسياً وعاطفياً"

كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، عن معاناتها من عدم الاستقرار النفسي والعاطفي في حياتها، ‏قائلة: "أنا معنديش استقرار نفسي، أنا ست مريضة من 35 سنة، مينفعش حد يقولي ‏استقرارك النفسي، لأني معنديش لا استقرار نفسي ولا عاطفي ولا أي استقرار". ‏

وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني، مساء الثلاثاء، أن رغبتها في النجاح قد تسببت في حرمانها من الكثير من الأمور ‏الأخرى المهمة في الحياة، مثل الاستقرار العاطفي وتكوين أسرة.

وأضافت غادة عبد الرازق: "في ساعات بحس أن ده كان سبب إني دمرت ناس تانية لأن في يوم من الأيام بنتي دي كان عندها استقرار في بيتها ثم انفصلت وممكن ومحتمل أكون أنا السبب وقصرت في هذا الجانب".

وتابعت: "كل راع مسؤول عن رعيته و"روتانا بنتي" أعتبر نفسي الراعي بتاعها لأنها منذ طفولتها وهي مش مستقلة ومرتبطة بي حتى لم يكن لديها بيت مع والدها".

واعترفت أنها تشعر بالحسد تجاه حياة الآخرين الذين يتمتعون بالاستقرار، قائلة: "إحنا أول ما ‏بنمثل بتكون رغبتنا النجاح والشهرة والماديات، كل دول بتوصلهم عن طريق واحد، الطريق ده ‏أخذ مني حاجات ثانية كثيرة أوي قصادها، بشوفها في ناس ثانيين بحسدهم عليها، بحسدهم طبعا ‏على الاستقرار والبيت والزوج والأطفال، كل حاجة". ‏

وتابعت أنها تكره الشعور بالكسر وتخشى الشماتة من الآخرين وذلك بالابتعاد عن الأضواء في ‏أوقات الضعف، قائلة: "أنا لما بتكسر محبش حد يشمت فيّ، أنا عموما ست بيتوتية جدًا مختفية ‏طول الوقت، لكن في لحظة الانكسار بختفي أكثر".

وأوضحت أن الكثير من الأشياء يمكن أن تكسرها، حالها كحال جميع البشر، متابعة: "بتكسر من ‏حاجات كثير زي كل البني آدمين، فشل في الشغل يكسرني أعداء ممكن يحاربوني، حاجة تمس ‏بنتي أو أهلي، حاجة تشوه سمعتي، خيانة، أزمة مادية؛ كل حاجة ممكن تكسرني". ‏

وأضافت أنها تتعرض لأزمات مادية مثل أي إنسان آخر بسبب كثرة مسؤوليتها، معقبة: ‏‏"بتعرض لأزمات مادية زي باقي الناس لأني التزاماتي كبيرة آوي، ربنا بيدي كل بني آدم على قد ‏التزاماته، ولما بفشل في عملي بيأثر على التزاماتي".‏