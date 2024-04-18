ثعبان يعطّل حركة قطار فائق السرعة في اليابان

تسبب ثعبان، أول من أمس، بتعطيل حركة قطار تابع لشبكة شينكانسن من القطارات فائقة السرعة في اليابان، مع العلم أنّ مواعيد وسائل النقل هذه دقيقة جداً، ومن النادر أن تشهد أي تأخير.

ونبّه أحد الركاب، عناصر الأمن بوجود ثعبان يبلغ طوله 40 سنتيمتراً في القطار الذي يربط بين ناغويا وطوكيو، ما أدى إلى توقفه لـ17 دقيقة.

وأكد ناطق باسم شركة السكك الحديدية المركزية اليابانية لوكالة «فرانس برس»، أنه لم يتّضح ما إذا كان الثعبان ساماً وكيف تمكّن من الوصول إلى داخل القطار، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو تسجيل حالات ذعر بين الركاب. ويحق لركاب قطارات شينكانسن اصطحاب كلاب صغيرة أو قطط أو حمام أو غيرها من الحيوانات، لكن لا يسمح لهم باصطحاب الثعابين.

وقال الناطق باسم الشركة: «من الصعب أن تتسلق الثعابين البرية القطارات. ونحن نعتمد قواعد تحظر على الركاب إدخال الثعابين إلى القطارات، لكننا لا نفتّش في أمتعتهم».