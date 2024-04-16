كيف يحدث البرق؟.. وهكذا تحمي نفسك من الصواعق

كيف تتشكل الصاعقة؟

يحدث البرق عند تراكم الشحنات الكهربائية في الغلاف الجوي، ومن أجل موازنة الشحنات المختلفة، يحدث البرق بين غيمتين أو بين السحابة والأرض.

ويمكن أن تنتقل الصواعق لمسافة تتراوح من 16 إلى 19 كيلومترا داخل عاصفة رعدية، عبر قناة صغيرة يتراوح عرضها بين سنتيمترين و3 سنتيمترات فقط.

وتكون الشحنة الكهربائية المنقولة عبر هذه القناة الصغيرة كبيرة جدا لدرجة أن درجة حرارة البرق تصل إلى 30 ألف درجة مئوية، أي 5 أضعاف درجة حرارة سطح الشمس.

ما سرعة انتقال الصاعقة؟

عندما يضرب البرق، يتم إطلاق طاقة عالية جدا تنتقل إلى الهواء وتجعل الهواء ينتشر بسرعة ويصدر موجات صوتية، والرعد هو الصوت الذي يأتي من الانتشار السريع للهواء على طول ضربة البرق، غير أنه أبطأ من البرق لأن الضوء أسرع من الصوت.

تنتقل ضربة البرق الفعلية (الصاعقة) بسرعة بطيئة نسبيا -مقارنة بسرعة الضوء- تبلغ حوالي 120 كيلومترا في الثانية، وهي سرعة تمكن من الوصول إلى القمر في 55 دقيقة فقط، ومن قطع المسافة بين مكة والمدينة في حوالي 4 ثوان.

ولمعرفة المسافة التي تفصلك عن العاصفة الرعدية، فما عليك سوى حساب عدد الثواني بين وميض البرق ودوي الرعد الذي يتبعه، واقسم هذا الرقم على 3، وسيخبرك هذا بعدد الكيلومترات التي تفصلك عن العاصفة.

كيف تحافظ على سلامتك خلال العواصف الرعدية؟

ولتحافظ على سلامتك أثناء العواصف الرعدية، يتعين الابتعاد عن الماء قدر الإمكان لأنه موصل للكهرباء، ولا يجب الوقوف على قمة التلال، وإذا اقترب البرق، حاول أن تجد مأوى في المنزل أو السيارة أو في المنخفض أو تحت بعض الأشجار الصغيرة والأقل طولا من تلك التي حولها.

كما يتعين الامتناع عن استخدام الهاتف أو أية أدوات كهربائية، والابتعاد عن المعادن (مثل الأنابيب والأسوار وخطوط الغسيل السلكية). وإذا حدث أن لاحظت أن شعرك أصبح واقفا، فعليك أن تسقط فورا على الأرض وتضم ركبتيك إلى صدرك في وضع يشبه الكرة.