مروان عبدالحميد من «كوتشيلا»: فلسطين والعالم العربي كله على المسرح

بإيقاعات راقصة ورسالة تضامن مع الفلسطينيين، أطلّ من على خشبة مهرجان كوتشيلا الأميركي، السبت الماضي، مغني الراب ذو الأصول الفلسطينية مروان عبدالحميد (Saint Levant) الذي اكتسب شهرته عبر الإنترنت.

ورغم تزامن حفل سان لوفان مع العودة البارزة إلى المسرح لفرقة البانك الأميركية «نو داوت» فإن الفنان البالغ 23 عاماً تمكن من استقطاب جمهور ملأ خيمة «غوبي» الخاصة بالمهرجان الضخم الذي يقام وسط صحراء كاليفورنيا.

وأدّى سان لوفان أغنيات قديمة وجديدة له أمام حشد من المعجبين الذين لوّح كثر منهم بالأعلام الفلسطينية ووضعوا الكوفيات.

وقال الفنان وسط الهتافات «كوتشيلا، اسمي سان لوفان، ولدت في القدس ونشأت في غزة».

وذكّر سان لوفان الجمهور بأن «شعب غزة يشهد إبادة جماعية وحشية منذ ستة أشهر. وشعب فلسطين يعاني احتلالاً وحشياً منذ 75 عاماً»، مضيفاً: «لست أنا فقط على المسرح، بل العالم العربي كله على المسرح».

وأمضى مروان عبدالحميد طفولته في غزة قبل أن تضطر عائلته للانتقال إلى الأردن، ويعيش راهناً في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وانتشرت أغنيته من نوع الراب Very Few Friends وهي بثلاث لغات انتشاراً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد إصدارها في نوفمبر 2022. كذلك لقيت أغنيته المنفردة From Gaza With Love («من غزة مع الحب») عام 2023 نجاحاً كبيراً.

وقدّم سان لوفان في حفله ضمن مهرجان كوتشيلا أغنيات جديدة من بينها «ديرة»، على اسم فندق «الديرة» الذي بناه والده في غزة وتعرّض للقصف في الأشهر الأخيرة، و«الخامسة صباحاً في باريس» التي طرحها قبل بضعة أيام.

وأوضح لجمهوره أنها أغنية «عن المنفى، وهو شعور نعرفه نحن الفلسطينيين جيداً».

سان لوفان:

• المنفى شعور نعرفه نحن الفلسطينيين جيداً.