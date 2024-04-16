نكهات العالم تفوح في دبي مجدداً

تنطلق، يوم الجمعة المقبل، فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان دبي للمأكولات الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 12 مايو المقبل.

وتقدم هذه الاحتفالية السنوية الاستثنائية بفنون الطهي، التي تُعدُّ الأكبر في المنطقة، للجمهور قائمة من الوصفات الشهية والإبداعات الجديدة في فنون الطهي، وتشكيلة من الأطباق العالمية في أجواء تُرضي أذواق الجميع، وتعكس تنوع ثقافة المأكولات في دبي.

ويُعدُّ المهرجان، الذي يستمر 23 يوماً، فرصة للتعرف إلى عالم متنوع من المأكولات المستلهمة من ثقافات أكثر من 200 جنسية تتواجد في دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نحن أمام تجربة استثنائية جديدة تقدمها دبي برؤية فريدة، لتسهم في تعزيز ريادتها على خريطة الطهي العالمية، إذ نسعى في كل دورة إلى ابتكار أفكار جديدة، والاستفادة من التجارب الماضية الناجحة، وهذا تماماً ما يميّز الدورة الحالية من مهرجان دبي للمأكولات التي تستضيف نخبة من ألمع الأسماء في عالم الطهي، لإثراء تجارب المشاركين في المهرجان بألذ الوصفات من حول العالم مع تقديم النكهات الأطيب بأسعار مناسبة».