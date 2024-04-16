60 فعالية وورشة عمل في «الرسوم المتحركة 2024»

تحتضن فعاليات الدورة الثانية من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» من الأول حتى الخامس من مايو المقبل أكثر من 60 فعالية، منها 30 ورشة عمل لبناء القدرات وتطوير المهارات، و20 جلسة نقاشية، وخمسة خطابات ملهمة، وخمس حفلات موسيقية، بمشاركة 71 متحدثاً من 12 دولة، ويقدم خبراء المؤتمر وفنانون يمثلون كبرى الشركات العالمية كـ«ديزني» و«ورنر براذرز» و«سوني» برنامجاً شاملاً يتيح للجمهور فرص التواصل والتعرف إلى أحدث الرؤى والتوجهات في هذه الصناعة، ويوفر لفناني الرسوم المتحركة والمبدعين وقادة صناعة فن الأنيميشن منصة فريدة تجمعهم في سلسلة من الفعاليات والورش الإبداعية والعروض الموسيقية التي تثري خبراتهم، وتعزز تجربة الجمهور من عشاق هذا النوع من الفنون.

ويغطي المؤتمر مجموعة متنوّعة من الموضوعات والجوانب التي تلبي مجموعة واسعة من الاهتمامات في مجال الصناعات الإبداعية، وتتناول جوانب مختلفة من فنون الرسوم المتحركة، انطلاقاً من تصميم الخلفيات وتشكيل الشخصيات، وصولاً إلى الأداء والسرد القصصي البصري.

وفي «مختبر الابتكار»، يتيح المؤتمر للمشاركين فرصة المشاركة في ورش عمل منها «فن الأطر المفاهيمية»، و«المنظور الفني»، و«مقدمة عن تصميم الخلفية»، و«من الكلمة إلى الرؤية». وتقدم «منطقة الرسم» مجموعة من ورش العمل، منها «بناء الشخصية»، و«تصميم الشخصية التقليدية» وغيرهما. وتستضيف «منطقة المركز الإبداعي» خطابات ملهمة وورش عمل تفاعلية تتناول موضوعات متنوّعة منها «الحقوق الصوتية والبصرية»، و«صياغة القصة».