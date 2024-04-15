كلاب بزيّ رسمي في مطار اسطنبول لتخليص الركاب من "رهبة السفر" !

أطلق مطار إسطنبول في تركيا مؤخراً تجربة فريدة تتمثل في الاستعانة بكلاب مدربة للمساعدة في تهدئة الركاب الذين يعانون من رهاب السفر.

وفي قاعات أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، تتجول 5 كلاب أملا في توفير تجربة سفر خالية من التوتر للركاب ومساعدتهم على الاسترخاء.

وتظل الكلاب على أهبة الاستعداد دائما لتخفيف توتر وقلق المسافرين من خلال منح فرصة لهم من أجل عناقها وتدليك بطونها وتقبيلها.

وتقول سفيتلانا، المسافرة الروسية من مطار إسطنبول: "هذا شيء عظيم أنا أشعر بالقلق من السفر بالطائرات، أما الكلاب فتخفف التوتر وتثير مشاعر رقيقة".

ويذكر أن جميع الكلاب المشاركة في البرنامج الجديد، هي كلاب مدربة ومعتمدة بشكل احترافي لعلاج قلق وتوتر البشر.

ودخل فريق الكلاب الخدمة في المطار أواخر فبراير الماضي، بعد أشهر من الإعداد والتدريب المكثف، بما في ذلك إزالة التحسس تجاه المحفزات الخارجية المشتتة للانتباه، مثل الأصوات والأشخاص.

وقال مدير خدمة العملاء في مطار إسطنبول، قادر دميرطاش: "علينا أن نتأكد من أنها آمنة ومتكيفة بنسبة 100 بالمائة مع جميع البيئات".

وقال مسؤولو المطار إن لديهم بالفعل خططا لتوسيع المشروع التجريبي بعد ردود الفعل الإيجابية الأولية من المسافرين.

وترتدي الكلاب الموظفة في المطار شارات وزيا رسميا، وتعمل وفق جدول زمني محدد خلال ساعات ذروة السفر، من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء.

فيما تساءل آخرون "اذا كانت هذه الكلاب ستعالج مشكلة الذين يعانون رهاب السفر فمن يعالج مشكلة المسافرين الذين يعانون من رهاب الكلاب" عند رؤيتها.