سلطنة عمان.. الكشف عن تفاصيل وفاة 9 طلاب جراء الأمطار الغزيرة

كشفت وزارة التربية والتعليم في عُمان، مساء امس، تفاصيل عن وفاة عدد من طلاب المدارس خلال اجتياح سيول جارفة مناطق واسعة من السلطنة، بالتزامن مع منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة.

ولقي تسعة طلاب مصرعهم، حتى الآن، ولا يزال آخرون مفقودين، بعد أن حاصرت السيول العديد من المركبات التي كانت تقل الطلاب.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية الحكومية، عن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بن حميد الجهوري، قوله إن "المدرسة التي فقدت الطلبة اليوم لم تصلها الأودية، وإنما ولي الأمر هو من قام بإخراج الطلبة واصطحابهم".

وأضاف الجهوري، الذي يشغل أيضاً منصب مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم في مسقط، أن "وزارة التربية والتعليم حريصة على سلامة الطلبة، وتعرب عن خالص تعازيها لأسر وأهالي الطلبة الذين توفاهم الله في محافظة شمال الشرقية".

وأوضح أن "الوزارة تبذل جهودًا مع اللجنة الفرعية والجهات الأخرى"، مناشدًا أولياء الأمور إعطاء الثقة لمديري المدارس في مثل هذه الحالات للاهتمام والعناية بالطلبة.

وأعلنت الوزارة في بيان سابق الأحد، تعليق الدراسة في بعض المناطق، ليوم الإثنين فقط.

وتواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف وطيران الشرطة ومعدات ومركبات تابعة لوزارة الدفاع، عمليات إنقاذ المحتجزين والمحاصرين والبحث عن مفقودين.