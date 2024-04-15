بطولة دبي لصيد الأسماك بـ «الكاياك» تشـهـد رقـمـاً قياسياً

فاز المتسابق خليل خلفان الغيلاني بلقب بطولة مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك 2024، التي نظّمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري الجاري.

وشارك في البطولة أكثر من 60 متسابقاً من المواطنين والمقيمين، وأقيمت المنافسات في مياه جزر دبي في منطقة البحيرات، على لقبين، الأول فئة مجموع وزن الأسماك بأنواعها المحددة «السكل والجد والضلع والجش»، والثاني فئة سمك الكنعد «كينيغ فيش».

وسجل خليل خلفان الغيلاني رقماً قياسياً بحصوله على مجموع وزن أسماك وصل إلى 19.45 كغم (سمكتا ضلع 14.8 كغم وجش 4.6 كغم)، ليحتل المركز الأول، متفوقاً بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، المتسابق المصري نادر وجيه أحمد، الذي اصطاد سمكة ضلع واحدة بوزن 10.1 كغم. وفاز الفلبيني باول روميل دامبيل بالمركز الأول في فئة صيد سمك الكنعد، بعدما اصطاد سمكة بوزن 18.4 كغم، وجاء مواطنه ليتو دالانجين في المركز الثاني بوزن وصل إلى 7.8 كغم، وحل المتسابق الفلسطيني محمد الخطيب في المركز الثالث بوزن وصل إلى 6.8 كغم.