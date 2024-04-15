معالم هلسنكي تُرضي أذواق عشاق العمارة

توصف مدينة هلسنكي بأنها تعد بمثابة قِبلة لعشاق الهندسة المعمارية، إذ تزخر العاصمة الفنلندية بالمباني المشيدة على طرز معمارية مختلفة، بدءاً من أسلوب التصميم الباوهاوس والطراز التاريخي والكلاسيكي والبيزنطي الأرثوذكسي، وتقريباً لا يوجد طراز معماري ليس له شواهد في هذه المدينة العريقة.

وتضم هلسنكي العديد من المباني المشيدة على طراز فن الآرت نوفو مع بعض الواجهات المزخرفة في حي «بونافوري»، كما شيدت محطة القطار الرئيسة في المدينة على طراز فن الآرت نوفو الرائع.

ويعد ألفار آلتو المهندس المعماري الأكثر شهرة في فنلندا، إذ بنى الممثل الأول للحداثة في هلسنكي خلال منتصف القرن الـ20 الكثير من المباني التجارية والمجمعات الإدارية والمناطق السكنية، ويتم تنظيم جولات خاصة هنا للتعرف إلى إسهامات المهندس ألفار آلتو وزيارة منزله الخاص ومكتبه.

وتقع مكتبة «أوودي» المركزية بجوار محطة القطار مباشرة، وافتتحت في عام 2018، وتمتاز بالواجهات المنحنية، وتعد من أبرز المعالم المعمارية في المدينة.

وعلى مقربة من المكتبة، يوجد متحف الفن الحديث والمعرض الوطني «كياسما»، إضافة إلى الكثير من قاعات العرض تحت الأرض في «آموس ريكس»، التي تحمل اسم راعي الفن آموس أندرسون.

وتقع قاعات العرض تحت المبنى الإداري «لاسيبالاتسي»، الذي يعود تاريخه إلى حقبة الثلاثينات من القرن الماضي، وبعد أعمال الترميم والتجديدات أعيد افتتاح قاعات «آموس ريكس» مرة أخرى، ويستحق الفناء الداخلي عناء الزيارة.

وتعرف المنطقة، التي تجمع بين المتاجر والمعارض والمطاعم والمتاحف في وسط المدينة، باسم «ديزاين ديستريكت»، وهنا يمكن للسياح الانطلاق في جولة للتنزه سيراً على الأقدام، ويعتبر متحف التصميم من المعالم السياحية في المدينة.

وتضم منطقة هلسنكي الحضارية أكثر من 300 جزيرة، ويبلغ طول ساحلها أكثر من 131 كلم، وتقع على خليج فنلندا، وتطغى عليها أجواء بحر البلطيق، ويعيش في هذه المنطقة الحضرية نحو 1.5 مليون نسمة، وبالتالي فإن هلسنكي والمنطقة الحضرية المحيطة بها تعد المركز الثقافي والحضاري في البلاد.