ظهر في شريط فيديو يبتزَّ سائحاً.. فصل أمين شرطة أساء لمصر !

قررت وزارة الداخلية المصرية، فصل أمين شرطة، فصلاً نهائياً من عمله بسبب مخالفات نسبت إليه أخلَّت بواجبات عمله الشرطي.

وقال بيان للداخلية، امس السبت، إنه تقرر إنهاء خدمة أمين الشرطة لارتكابه تجاوزات مع أحد السياح.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لشرطي مصري يتحدث مع أحد السائحين ويبتزه بطلب أموال منه.

وطالب المغردون بمحاسبة الشرطي وإحالته لتحقيق عاجل بسبب إساءته لمصر وإضراره بسمعة السياحة المصرية.