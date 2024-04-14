البندقية تفرض ضريبة 5 يورو على الزيارات النهارية

في سابقة عالمية، سيتعين على السائحين الذين يزورون البندقية لفترات نهارية قصيرة من دون المبيت فيها، دفع ضريبة قدرها خمسة يورو، اعتباراً من 25 أبريل الجاري، وفق ما أعلنت سلطات المدينة الإيطالية، في محاولة للحد من موجات السياحة المفرطة.

وقال رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو: «هذه تجربة تحصل للمرة الأولى في العالم». وشدد على أن «الأمر لا يتعلق بكسب المال، هدفنا جعل البندقية»، وهي من أكثر المدن استقطاباً للزوار في العالم، «أكثر ملاءمة للعيش».

وفي فترات ذروة الارتياد، يمضي 100 ألف سائح ليلتهم في البندقية، إضافة إلى عشرات آلاف الزائرين الذين يقضون فيها ساعات قصيرة من دون المبيت.

في المقابل، لا يتجاوز سكان وسط المدينة 50 ألف نسمة، وهو عدد في تراجع مطرد.

وتستهدف هذه الضريبة التي أرجئ تنفيذها مرات عدة، السياح الذين يدخلون المدينة القديمة يومياً بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً والسادسة مساء بالتوقيت المحلي فحسب.

وسيتعين عليهم تنزيل رمز الاستجابة السريعة مقابل خمسة يورو على موقع مخصص، وإذا لزم الأمر سيتعين على الزائرين إظهار الرمز إلى المراقبين المتمركزين عند المداخل الرئيسة للمدينة، لاسيما محطة قطار سانتا لوتشيا. وسيُطلب من السائحين الذين لم يكملوا هذا الإجراء الشكلي، إنجاز ذلك في اللحظة الأخيرة عند وصولهم بمساعدة مشغلين محليين.

ولا يتأثر بهذا الإجراء السائحون الذين ينامون ليلة واحدة على الأقل في الموقع، إذ سيحصلون على رمز استجابة سريعة QR code مجاني، فضلاً عن إعفاءات أخرى تشمل خصوصاً الأطفال دون سن 14 عاماً والطلاب.

الهدف الرئيس من هذا المشروع هو الحد من التدفق الكبير للزوار النهاريين الذين يسهمون في ازدحام المدينة المشهورة في جميع أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها والمدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987.