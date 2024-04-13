آلان ديلون مستسلم لقرار وضعه تحت الوصاية المعززة

أعلن النجم الفرنسي آلان ديلون، عبر محاميه، أنه لن يستأنف قرار وضعه تحت الوصاية المعززة الذي اتّخذه قاض في وسط فرنسا، خلال الأسبوع الفائت.

وقال لورانس بيدوسا، وكيل الدفاع عن ديلون (88 سنة)، إنّ الممثل العالمي «لن يستأنف القرار الصادر بعد جلسة الرابع من أبريل الماضي في محكمة مونتارغي. وهو يولي ثقته للوصي الذي عيّنته المحكمة».

وكان ديلون، الذي تعرّض لجلطة دماغية في عام 2019، ومصاب بسرطان الغدد الليمفاوية، قد وُضع تحت الحماية القضائية منذ يناير، مع تعيين وكيل قضائي لمعاونته في ما يتعلق «بالمتابعة الطبية» لوضعه.

والخميس الفائت، اتّخذ أحد القضاة قراراً بوضعه تحت «الوصاية المعززة»، وهو ما يعني أنّ النجم الفرنسي لم يعد يتمتع بالحرية الكاملة في إدارة ممتلكاته وأمواله. واعتبر محامي أنوشكا ديلون، ابنة النجم الفرنسي، أن هذا القرار «مبالغ فيه»، و«مهين» للممثل. وقال: «من الصعب أن يتعايش معه، لأنه لايزال في كامل وعيه». ومنذ مطلع يناير، يخوض أبناء النجم الثلاثة حرباً ضروساً فيما بينهم، عبر الصحافة أو في القضاء، ويؤكد كل منهم رغبته في حماية الممثل الفرنسي الكبير الذي تدهورت صحته. ويعتقد نجلاه أنتوني (59 عاماً)، وآلان فابيان (29 عاماً)، أن شقيقتهما أنوشكا (33 سنة)، تتلاعب بوالدهم، إذ أخفت عنهما حالته الصحية، على حد قولهما.