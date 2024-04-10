كندورة العيد في موعدها

هي لحظات فرح يتساوى فيها الكبير والصغير، حيث تهفو نفوس الكبار إلى العيد بعد شهر الصيام، وقضاء فروض الطاعة والإيمان، والأطفال يتوقون للفرحة والعيدية المنتظرة، ويظل اختيار الكندورة بلونها الأبيض الناصع، وملمس قماشها، وأخذ مقاساتها، وتسلّمها في موعدها من أساسيات فرحة عيد الفطر، ولعلنا لا نبالغ في القول إن من يعملون في محال الخياطة قد تلقوا مئات الاتصالات، والكل همّهم أن الكندورة ستكون جاهزة في موعدها، من أجل صلاة العيد المنتظرة، واليوم الذي تلتقي الأسر والعائلات، ويلبي الجميع واجب صلة الرحم في يوم مبارك واستثنائي.

العيون اختارت، والخياطون سابقوا الزمن كي يكونوا أوفياء في موعد التسليم، من أجل فرحة العيد التي لا تحلو إلا بلبس الجديد.