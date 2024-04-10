«أبل» تفتح أبوابها لتطبيقات محاكاة الألعاب

قررت شركة أبل اعتماد تطبيقات محاكاة الألعاب، وهو إجراء يُعتبر خطوة استباقية للاحتفاظ بالمستخدمين، في ظل قرار الاتحاد الأوروبي الذي يُلزم بالسماح بمتاجر التطبيقات لأطراف ثالثة. وأعلنت «أبل» مؤخراً، التغيير الكبير في قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، والذي سيسمح للمطورين بدمج تطبيقات محاكاة لأجهزة الألعاب القديمة على منصتها. ولا تسمح الإرشادات المحدثة للمطورين بتقديم محاكيات ألعاب لنظام «آي أو إس» فحسب، بل أيضاً لتطبيقات محاكي الألعاب القديمة بتوفير ألعاب قابلة للتنزيل.

يُشار إلى أن مطوري تطبيقات المحاكاة يتحملون المسؤولية الكاملة عن البرامج داخل تطبيقاتهم، ما يضمن الامتثال للإرشادات والقوانين ذات الصلة.

ويمثل قرار «أبل» بتبني محاكيات الألعاب على «أب ستور» تحولاً كبيراً في نهجها، ما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بألعاب كلاسيكية من عقود ماضية على الأجهزة الحديثة.