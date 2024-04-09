«آيباد» سرق في فرنسا قبل 10 سنوات يعود الى صاحبه بجنوب افريقيا

تم لم شمل رجل من كيب تاون جنوب افريقيا مع جهاز «آيباد» الخاص به، بعد عقد من سرقته منه في باريس، فرنسا.

وشارك فريتس بروتر قصته الغريبة تلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من امرأة تعمل على بعد كيلومتر واحد فقط من مكان إقامته.

وقال بروتر في منشوره أنه في مارس 2014، تعرض للسرقة حينما كان في العاصمة الفرنسية باريس، موضحا أنه حينها فقد في تلك السرقة جهاز الآيباد وتذاكر القطار والنقود التي كان يحملها. ونقل عنه موقع «IOL» أنه عاش معاناة كبيرة بعد ذلك وتقدم بشكوى للشرطة الفرنسية وحاول أن يتجاوز «الصدمة بسرعة».

ولكنه في الأسبوع الماضي، أي بعد 10 سنوات من السرقة بالضبط، تلقى مكالمة هاتفية من امرأة تخبره أن لديها جهاز «آيباد» الخاص به، لكن بوتر رد عليها بأنه لا يمتلك جهاز آيباد وقطع الاتصال، ظانا أنا مكالمة احتيالية لكن ليقرر بعد اتصالات عدة منها الرد. وأضاف «ثم أخبرتني أنها عثرت على رقم هاتفي الخلوي وعنواني على جهاز آيباد وشاهدت صور لي في أوروبا في عام 2014. عندها فقط» تابع بروتر: «أدركت أنه جهاز أيباد الخاص بي الذي سُرق في باريس».

وقال إن ما جعل الحكاية «أكثر روعة» هو أن المرأة كانت تعمل على بعد حوالي كيلومتر واحد من مكان إقامته.

وقال: «لقد اشترت جهاز الآيباد عبر الإنترنت. ولاختصار القصة، حصلت على الجهاز منها وتمكنت من الحصول على جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعطلة».

قال بروتر إنه يتساءل عن المكان الذي كان يتجول فيه جهاز آيباد الخاص به خلال العقد الماضي وكيف عاد أخيرًا إلى مدينته.