مسلسلات وبرامج «دبي» و«سما دبي» في رمضان.. على رأس الأعلى مشاهدة

تألقت قنوات «دبي للإعلام» التلفزيونية خلال الموسم الرمضاني الحالي، بما قدمته من مسلسلات عربية وخليجية ومحلية متنوعة، تمكنت من التربع على رأس قوائم الأعلى مشاهدة وفقاً للإحصاءات التي أجرتها «دبي للإعلام» بالتعاون مع شركة «إيبسوس» للأبحاث (IPSOS)، و(TAM UAE)، إضافة إلى تحليلات غوغل، كما جاءت على قائمة «الترند» في مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاعت لفت أنظار الجمهور والنقاد على حد سواء، الذين أشادوا بما جادت به هذه الأعمال من أفكار نوعية لامست قضايا المجتمع المحلي والعربي والخليجي، بفضل ما حملته من مواقف درامية وكوميدية مختلفة، وما قدمته من معالجات فنية مختلفة، عكست المستوى الاحترافي الذي تمتعت به الدراما الرمضانية هذا العام.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي سالم باليوحة، حرص «دبي للإعلام» على تقديم أعمال درامية وبرامج تلفزيونية نوعية تتميز بمحتواها الفكري والإبداعي الذي يلامس الجمهور ويلبي تطلعاته.

وقال: «سعت (دبي للإعلام) عبر الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بتلفزيون دبي وقناة سما دبي إلى توفير المحتوى الهادف القادر على جذب انتباه المشاهدين، ما يعزز من مكانتها واحدةً من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن ما حققته البرامج والمسلسلات التي تعرضها قنواتنا من نجاح، جاء بفضل توجهات «دبي للإعلام» بأن تكون الأقرب إلى الجمهور، كما يعكس تفرد استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز ريادة دبي ومكانتها مركزاً إعلامياً مرموقاً في المنطقة.

وأظهرت التقارير تحقيق حملة «دبي للإعلام» الإعلانية لأهدافها، بعد نجاحها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في تحقيق نحو 39.2 مليون ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما وصلت نسبة مشاهدات فيديوهات الحملة إلى نحو ثمانية ملايين مشاهدة، وحظيت بأكثر من 541 ألف نقرة.

وعلى المستوى المحلي، كشفت التقارير عن قائمة «توب 5» لأكثر البرامج والمسلسلات مشاهدة على تلفزيون دبي خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث تربع برنامج «دروب 11» الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي علي آل سلوم على عرش القائمة، نتيجة لتفرد هذا الموسم بفكرته وشعاره «ما وراء الأسطورة»، وجاء المسلسل الكويتي «ورثة بن عاقول» في المركز الثاني، بينما حجز المسلسل الخليجي «منت رايق» للمخرجة نهلة الفهد المركز الثالث، بعد تمكنه من نيل استحسان متابعي «تلفزيون دبي»، فيما حلَّ برنامج «شطرنج» الذي يقدمه الإعلامي والممثل عبدالرحمن الدين ويستضيف فيه نخبة من نجوم الفن العربي في المركز الرابع، ليكون المركز الخامس من نصيب المسلسل التركي «صلاح الدين الأيوبي» الذي يروي سيرة قائد مسلم غيّر وجه التاريخ.

وأشارت التقارير إلى تربع قناة «سما دبي» على عرش المركز الأول في قائمة أكثر القنوات متابعة خلال رمضان على مستوى المنطقة، فيما ضمت قائمة «التوب 5» للبرامج والمسلسلات الأعلى مشاهدة على القناة خلال الأسبوع الثاني من رمضان، المسلسل الإماراتي «وديمة وحليمة 3» بالمركز الأول، وبرنامج «المفتش فصيح 3» الذي يقدمه الإعلامي أيوب يوسف في المرتبة الثانية، فيما حلَّ مسلسل «شعبية الكرتون 18» في المركز الثالث، بعد أن أطل هذا العام بحلة جديدة وبتفاصيل وقضايا مختلفة تماماً عن المواسم الماضية، ليأتي برنامج «المندوس» الذي يقدمه الإعلامي عبدالله إسماعيل في المركز الرابع، ليكون البرنامج الاجتماعي «قيم» من تقديم الإعلامية ديالا علي في المركز الخامس، نتيجة تفرد فكرته التي تستعرض مجموعة من القيم الأصيلة في المجتمع الإماراتي.

وعلى المستوى الإقليمي، أظهرت تقارير شركة «ايبسوس» للأبحاث نجاح «تلفزيون دبي» في الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة وصلت نسبتها إلى 95.4% من إجمالي الوصول الجماهيري إلى التلفزيون خلال الأسبوع الأول من رمضان، ليتفوق بذلك على عدد من القنوات المعروفة في المنطقة، بفضل تشكيلة المسلسلات والبرامج التي عرضها خلال الشهر الكريم، التي تميّزت بقدرتها على لفت انتباه كل شرائح الجمهور على مستوى المنطقة، ومن بينها المسلسل التركي «صلاح الدين الأيوبي» والمسلسل السوري «نقطة انتهى» والمسلسل الخليجي «منت رايق»، وكذلك المسلسل المصري «عتبات البهجة»، والمسلسل الكويتي «الخن».

أما على مستوى البرامج فتفوقت برامج «شطرنج» و«الراوي» و«آخر كلام» و«دروب 11» على نظيرتها من البرامج الأخرى.

نسب عالية

حققت مسلسلات وبرامج قناة «سما دبي» نسبة مشاهدات عالية، ومن بينها مسلسلات «شعبية الكرتون 18»، «بيت أبونا» والمسلسل الإماراتي «وديمة وحليمة 3»، و«سحيلة بنت عديم»، إضافة إلى برامج «السنيار» و«المندوس» و«المفتش الفصيح» و«ابشر بالخير» وغيرها.