«كنس المقابر» ينعش السياحة المحلية في الصين

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة الصينية، أن الصين شهدت نحو 119 مليون رحلة سياحية محلية خلال عطلة عيد تشينغ مينغ، المعروف بعيد «كنس المقابر»، التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت أول من أمس، لتسجل زيادة بنسبة 11.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وبلغت عائدات السياحة المحلية خلال تلك الفترة ما مجموعه 53.95 مليار يوان (نحو 7.6 مليارات دولار)، بزيادة 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويعد تشينغ مينغ، مناسبة مهمة لدى الصينيين لتكريم أسلافهم، إذ يقضي الكثير من المواطنين أيضاً العطلة التي تستمر ثلاثة أيام في رحلات السفر الترفيهية.

وأصبحت القيادة الذاتية وركوب الدراجات، من وسائل السفر الشائعة خلال العطلة في العام الجاري، مع تفضيل الرحلات القصيرة والمحلية.