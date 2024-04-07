مصر: استخراج جثة مزارع شاب بعد 6 أيام في البئر

بعد 6 أيام من سقوطه في بئر مياة جوفية على عمق 23 مترا، تمكنت فرق الإنقاذ في محافظة المنيا المصرية، من استخراج جثمان مزارع شاب أطلق عليه لقب "ريان مصر" أو "ريان المنيا"، في إشارة إلى حادث وفاة الطفل ريان في المغرب الذي تعرض لحادث مماثل وتوفي قبل عامين في المغرب.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، أن فرق الحفر والتنقيب تمكنت، الأحد، من انتشال جثمان محمد طه عبد العزيز (36 عاما) بعد سقوطه في بئر متاخمة لأرض صحراوية منذ الإثنين الماضي. وتم تسليم جثمانه للمستشفى العام بالمنيا استعدادا لدفنه.

وكشفت صحيفة "المصري اليوم" المحلية، الثلاثاء، أن مديرية أمن المنيا تلقت بلاغا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يفيد بسقوط الشاب في بئر مياه جوفية غير مستخدم.

ونقلت عن شهود عيان قولهم، إن الشاب سقط في البئر أثناء سيره بالأرض الصحراوية، لافتين إلى أنه أصيب بكسور.