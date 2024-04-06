عضّة فأر تهدّد حياة رجل كندي وتدخله العناية المشدَّدة

فوجىء رجل كندي مسن بفأر يخرج من مرحاض منزله ليعضّه في يده ما أصابه بعدوى خطيرة هددت حياته.

وتعرض الرجل، البالغ من العمر 76 عاما، للعض في اثنين من أصابعه أثناء محاولته مطاردة الفأر، ما حتَّم نقله إلى المستشفى.

وبعد تضميد جراح العجوز خرج من المستشفى، لكنه عاد بعد 18 يوما يشكو من الحمى والصداع وآلام البطن وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة.

وأجرى الأطباء اختبارات كشفت عن إصابته بداء البريميات، وهي بكتيريا موجودة في بول الفئران، ووجدوا أيضًا أن لديه علامات تحذيرية من فشل متعدد الأعضاء والإنتان.

وتم إعطاؤه المضادات الحيوية، وبعد بضعة أيام تعافى بدرجة كافية للعودة إلى المنزل.

ورجح الأطباء أن يكون الفأر الذي عض الرجل قد تبول ثم "لوث تجويف فمه" بالبول، ثم قام بعضّ الرجل، فنقلت البكتيريا مباشرة إلى مجرى دمه.

ويحدث انتقال العدوى عادة بعد أن يلمس الأشخاص عن غير قصد بول الفئران أو الماء الملوث ببول الفئران.

وتشمل أعراض عدوى داء البريميات ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام العضلات وآلام البطن واصفرار العينين (اليرقان).