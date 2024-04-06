أمام المحكمة في كازاخستان: فيديو لوزير سابق يضرب زوجته حتى الموت (شاهد الفيديو)

استحوذت محاكمة وزير سابق متهم بضرب زوجته حتى الموت على اهتمام الرأي العام في كازاخستان.

وأظهرت لقطات صادمة تم عرضها في قاعة المحكمة هذا الأسبوع، كوانديك بيشيمباييف، وزير الاقتصاد السابق، وهو يركل ويضرب بشكل متكرر امرأة شابة نحيلة ترتدي معطفا، ويسحبها من شعرها.

وعثر على المرأة، سلطانات نوكينوفا، البالغة من العمر 31 عاما، ميتة في نوفمبر الماضي في مطعم يملكه أحد أقارب زوجها.

ووفقا لتقرير الطبيب الشرعي، توفيت نوكينوفا متأثرة بصدمة في الدماغ، وكانت إحدى عظام أنفها مكسورة إضافة إلى كدمات متعددة على وجهها ورأسها وذراعيها ويديها.

ونتيجة لاتهامات بالتعذيب والقتل باستخدام العنف الشديد يواجه بيشيمباييف (43 عاما) عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.