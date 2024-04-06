كتاب مرصَّع بـ1000 ألماسة للبيع بـ1.5 مليون دولار

طُرحت للبيع، مقابل 1.5 مليون دولار، نسخة فريدة من كتاب «بريكفست آت تيفانيز» بغلاف مرصّع بألف ألماسة، للكاتب الأميركي ترومان كابوته المولود قبل قرن، والراحل عام 1984.

والغلاف مصنوع من الجلد، ومغطَّى بـ1035 ألماسة وحجر ياقوت واحد، وهو النسخة الوحيدة من رواية «بريكفست آت تيفانيز» (1958) التي تحمل توقيع كابوته، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

الكتاب الذي استغرق العمل على غلافه 3 سنوات مع «بنتلي أند سكينر» البريطانية المتخصِّصة في المجوهرات، وكان مخصَّصاً لشركة «لوكس مانتيس» الأميركية لبيع الكتب النادرة والفاخرة، معروض حتى الأحد داخل قفص في المعرض الدولي للكتب النادرة والقديمة في نيويورك؛ بسعر 1.5 مليون دولار، لن يُطرح للمزايدة، ولن تجري أي مفاوضات في شأن هذا السعر.

وُضعت حبّات الألماس على الغلاف بطريقة تمثّل جزءاً من خريطة مانهاتن. أما الياقوت، فوُضع على الغلاف عند زاوية شارع «5» وشارع «57»، حيث يقع متجر «تيفاني» الشهير للمجوهرات، والذي أعيد افتتاحه في أبريل 2023.