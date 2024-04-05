بعد وفاة عراقي بـ 4 أشهر .. القبض على زوجته بتهمة تسميمه

كشفت نتائج تقرير صادر عن الطب الشرعي في العاصمة العراقية بغداد، عن مقتل رجل إثر تناوله مادة "الزرنيخ" السامة وذلك بعد مرور أربعة أشهر من وقوع الوفاة التي كان يعتقد انها طبيعية، ليتبين أن زوجته وضعت له السم.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر طبي وآخر أمني أنه بتاريخ2023/12/11 وردت أخبار عن طريق مستشفى اليرموك بوجود شخص متوفٍ داخل المستشفى ليتم الانتقال من قبل ضابط التحقيق، لإكمال الإجراءات الخاصة، وإرسال الجثة إلى معهد الطب العدلي لغرض التشريح".

ووفقا للمصدرين فإنه "وبعد مرور أربعة أشهر وردت نتيجة التشريح وتبين سبب الوفاة إثر تعاطيه مادة سمية (الزرنيخ)، وبعد التحقيق وجمع المعلومات تبين أن زوجته من وضعت له المادة".

وأضافا أنه "تم إصدار أمر قبض بحق المتهمة وفق المادة (405) من قانون العقوبات العراقي، وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض عليها يوم الخميس وإيداعها التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".