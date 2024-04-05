مطعم صيني يشتهر بسبب تعليقاته الجارحة على الزبائن

أصبحت صاحبة أحد مطاعم الوجبات الجاهزة الصينية أيقونة على الإنترنت بسبب ردود أفعالها النارية على العملاء الساخطين، مما أكسب المطعم شهرة كبيرة.

وحصلت أليس تشيونغ، مديرة مطعم Oriental Express في غرب يوركشاير (المملكة المتحدة)، على 149 تعليقًا على تطبيق Just Eat بخصوص خدمات مطعمها فحرصت على الرد شخصيًا على كل تعليق سلبي.

وفي حين أن معظم العملاء منحوا المطعم خمس أو ستة نجوم، رفضت تشيونغ الانصياع لشكاوى بعض التقييمات "الأكثر ذكاءً"، كما قالت لـموقع Leeds Live

فعندما اشتكت إحدى النساء من أن الطعام "سيء"ولم ترغب بتناول أي شيء منه ردت تشيونغ قائلة: "لقد طلبت علبة "مانش بوكس" نباتية ثم اتصلت بالمتجر لتشكو من عدم وجود لحوم فيها".

وتابعت "المراجعة السيئة هي لتغطية خطأك"، قبل أن تنهي الرد: "من فضلكِ لا تتصلي مرة أخرى".

واشتكت مراجعة أخرى من أن وجبتها "لم تكن جيدة، ومبللة وقديمة"، وأنها "تخلصت من معظمها"، قبل أن تدينها لأنها أغلى بكثير من وجباتها الجاهزة المعتادة.

فأجابتها تشيونغ "أقترح عليك البقاء مع الوجبات الجاهزة الأخرى وأخذ تقييمك الكاذب معك."

وردًا على أحد المراجعين الذي وضع نجمة واحدة، والذي تم حذف تعليقه بالكامل، كتبت تشيونغ: "أي نوع من الأغبياء يطلبون دجاجا بالملح والفلفل ثم يشكون من وجود ملح فيه؟"

وفي حديثها إلى الموقع الالكتروني دافعت تشيونغ عن إجاباتها الصارمة قائلة: "إذا كنت تكتب مراجعة، فكن صادقًا بشأن الموقف". وتابعت" إذا أخطأنا، فسنرد بجدية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فتوقع بعض المشاكسة".

ونالت تعليقات تشيونغ اهتماما كبيرا على منصة TikTok وحصدت أكثر من 8 ملايين مشاهدة.