زلزال تايوان: سقف الاستوديو سقط والمذيعة تكمل النشرة دون خوف (فيديو)

أظهرت لقطات دراماتيكية مذيعتين على الهواء مباشرة في تايوان، لحظة تعرض البلاد لزلزال بقوة 7.2 درجة، وأكملتا وكأن شيئا لم يكن.

فقد اهتزت الكاميرا خلال البث الذي بثته قناة SET News الإخبارية المحلية، مع سقوط ما يبدو أنه حطام من سقف الاستوديو.

وشوهدت المذيعة وهي تترنح يمنياً ويساراً من أجل الحفاظ على توازنها خلال الزلزال القوي، الذي أدى إلى انهيار المباني جزئيا في أماكن أخرى من الجزيرة.

كذلك، أظهر بث من تلفزيون iNews لحظة وقوع الزلزال المدمر، فيما أكملت المذيعة عملها كالمعتاد.

وكانت المذيعة تتحدث عن الإنذار المبكر عن وقوع الزلزال وأكملت بكل تماسك من دون أن تتوقف رغم الخطر، حيث بدا الاستوديو يهتز والإضاءة في السقف تتحرك بشكل عنيف نتيحة الزلزال.

أتى ذلك، بعدما تخطت قوة الزلزال 7 درجات بمنطقة بحرية تقع قرب تايوان، ما دفع بسلطات الجزيرة وكلّ من اليابان والفلبين إلى تحذير سكّان المناطق الساحلية من خطر حدوث تسونامي. لاسيما أنه أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاماً، بحسب ما أكّد مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو للصحافيين. وقال وو إنّ "الزلزال قريب من الساحل وضحل. ولقد شعر به سكّان تايوان والجزر المجاورة... إنّه الأقوى منذ 25 عاماً، منذ زلزال 1999" الذي بلغت قوته 7,6 درجة وأوقع 2400 قتيل.