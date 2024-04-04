"سراديب الموتى".. اكتشاف نفق غامض بالقرب من سجن في باريس

اكتشفت السلطات الفرنسية نفقا غامضا بالقرب من أحد السجون في جنوب باريس أثناء أعمال كهربائية روتينية، على الرغم من أن مصادر الشرطة، قالت إنه لا يبدو أنه جزء من خطة للهروب.

وقال مصدر في الشرطة، إن اكتشاف النفق تم الثلاثاء، من قبل فني من شركة "إنيديس" التي تدير شبكة توزيع الكهرباء في فرنسا، خلال عملها "في بئر للتوصيلات الكهربائية" على بعد حوالي 450 مترا من سجن لا سانتي، مبينا أنه تم العثور على "أكياس من الركام وسرير" في مكان الحادث.

وقال غيوم دوراند، المسؤول بالدائرة الرابعة عشرة بالعاصمة الفرنسية، حيث يقع السجن، إنه يشك في وجود خطة هروب مفصلة، موضحا أن "النفق طوله أربعة أمتار، يقع في طريق مسدود في شارع لا سانتي، ولكن على بعد أكثر من 500 متر من السجن".

وأضاف أن "الشرطة تعتقد أن هذا النفق يرتبط بعمل المستكشفين السريين لسراديب الموتى، وهي ممرات تحت الأرض كان يدفن فيها الموتى أو تحفظ فيها رفاتهم وعظامهم، مشيرا إلى أن المسؤولين أرسلوا مهندسا إلى الموقع لردم الحفرة.

وتعد سراديب الموتى في باريس، وهي عبارة عن مقبرة ضخمة تحت الأرض، واحدة من أكثر مناطق الجذب شعبية في المدينة، وتجذب حوالي 500 ألف زائر سنويا.