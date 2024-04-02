تصور أمها في وضع غير لائق مع غريب وتسلم الفيديو للأب!

كشفت فتاة عن خيانة والدتها لوالدها بعدما رأتها في وضع مخل عدة مرات مع رجل غريب يتردد على المنزل في غياب الزوج، ما دفعهما لتصويرهما مقطع فيديو وسلمته لوالدها، وذلك كما ذكرت صحيفة "صدى البلد" المصرية.

تولقى قسم شرطة الهرم بلاغاً من رجل يتهم زوجته بالخيانة مع أحد الأشخاص، وأن هناك لقاءات محرمة جرت بينهما بغرفة نومه.

وأضاف المبلغ أن ابنته أخبرته أنها شاهدت أمها في أوضاع مخلة مع رجل غريب داخل غرفة نومها، ووثقت هذه اللقاءات بهاتفها المحمول وقدمتها له، ما دفعه للتقدم ببلاغ إلى الشرطة يتهم زوجته بالزنا، وأكد أن بحوزته مقاطع فيديو توثق هذه جريمة الزنا.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.