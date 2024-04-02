ما هو الرقم المسموح من البيض كي لا نرفع الكوليسترول ؟

كشفت دراسة جديدة أن تناول ما يصل إلى اثنتي عشرة بيضة مدعمة أسبوعيًا ليس له تأثير كبير على مستويات الكوليسترول في الدم.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا 12 بيضة مدعمة أسبوعيًا لم يكن لديهم مستويات أعلى بكثير من الكوليسترول في الدم مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا ما لا يزيد على بيضتين أسبوعيًا.

ويحتوي البيض المدعم على نسبة أقل قليلاً من الدهون المشبعة مقارنة بالبيض العادي وأعلى في بعض الفيتامينات والمواد المغذية الأخرى.

ويشير الخبراء إلى أن الدهون المشبعة لها تأثير أكبر على مستويات الكوليسترول في الدم مقارنة بالكوليسترول الموجود في الطعام. وأن من غير المعروف ما إذا كانت هذه النتائج ستكون نفسها بالنسبة للبيض العادي؛ فعندما يتعلق الأمر برفع نسبة الكوليسترول في الدم، اكتسب البيض سمعة سيئة.

وعلى مر السنين، حذر الأطباء من أن تناول الكثير من الطعام قد يكون له تأثير سلبي على صحة القلب، ولكن الأبحاث على طول الطريق كانت مختلطة.

فرغم أن إحدى الدراسات ربطت بين تناول ثلاث أو أربع بيضات أسبوعيًا وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6 %. لكن دراسات أخرى خلصت إلى أن تناول ما يصل إلى سبع بيضات أسبوعيا لا يرتبط بأمراض القلب لدى الأشخاص الأصحاء.

أما الآن فهناك دراسة سيتم تقديمها في الجلسات العلمية السنوية للكلية الأميركية لأمراض القلب بأتلانتا الشهر المقبل تدعم الادعاء بأن البيض «على وجه التحديد، البيض المدعم من الدجاج الذي يتغذى على أعلاف غنية بالمغذيات» قد لا يكون ضارًا. وذلك وفق ما ذكر موقع «everydayhealth» الطبي المتخصص.

ووجدت الدراسة التي أجراها علماء بجامعة ديوك بدورهام بولاية نورث كارولينا، أنه على مدى أربعة أشهر، كان لدى الأشخاص الذين تناولوا 12 بيضة مدعمة كل أسبوع نفس مستويات الكوليسترول في الدم مثل الأشخاص الذين تناولوا ما لا يزيد على بيضتين من النوع العادي.

وتقول الدكتورة نينا نورافيش مؤلفة الدراسة زميلة بمعهد ديوك للأبحاث السريرية «أردنا إضافة بعض الأدلة القوية على تأثيرات البيض المدعم، خاصة وأن البيض غير المدعم كان موضوعًا للبحث لسنوات عديدة». مشيرة الى ان «البيض المدعم قد يكون أكثر صحة من البيض العادي لأنه يوفر كميات إضافية من فيتامينات D وB وE وأحماض أوميغا الدهنية واليود، إلى جانب كمية أقل من الدهون المشبعة».

جدير بالذكر، أن الدراسة شملت الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بها.

وفي هذا الاطار، تابعت الدكتورة نورافيش وفريقها 140 شخصًا بالغًا، جميعهم يبلغون من العمر 50 عامًا فما فوق (متوسط العمر 66 عامًا)، تعرضوا لحادث قلبي واحد على الأقل في الماضي مثل الأزمة القلبية أو كانت لديهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو زيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI) أو مرض السكري؛ نصفهم من الإناث.

وعلى مدار أربعة أشهر، تم توجيه نصف المشاركين لتناول 12 بيضة مدعمة أسبوعيًا بينما طُلب من النصف الآخر تناول ما يصل إلى بيضتين (سواء كانت مدعمة أم لا).

ويأتي البيض المدعم من الدجاج الذي يحصل على علف خاص غني بالفيتامينات والمعادن.