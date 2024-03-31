أصالة رمضانية عابرة للزمن

ألوان أصالة عابرة للزمن، وروائح ماضٍ تكاد تنبعث من أحد أسواق دبي العتيقة في موسم خير لا يشبه سواه.. رمضان الفضيل، الذي يجمع الصائمين على مائدته الكريمة، وكأن الكل في هذه المساحة المظللة بالأمان والسكينة والخضرة والأجواء الإيمانية خلال الشهر الفضيل عائلة واحدة تتشارك التمور والمشروبات واللقمة الهنية والدعوات الطيبة، بين جنبات مكان يعد شاهداً على جمال الأمس، وروعة اليوم، وإشراقة الغد، في مدينة التسامح دبي، حيث بلاد الخير والإنسانية والتعايش.. الإمارات.