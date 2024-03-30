مسيحية تُسحِّر الصائمين في مصر: "إصحى يا نايم وحّد الدايم"

قررت امرأة مصرية مسيحية من سكان مدينة دهب بجنوب سيناء، إحياء تقاليد شهر رمضان ومشاركة المسلمين طقوسهم من خلال قيامها بدور المسحراتي.

وذكرت كاتي ظريف، صاحبة الـ44 عاماً، أنها تقوم بدور المسحراتي للعام الثالث على التوالي، حيث ترتدي جلباباً أبيض اللون، وتحمل طبلة بين يديها، وتجوب شوارع دهب وتقرع الطبلة وتنادي قائلة: "إصحى يا نايم، وحد الدايم، رمضان كريم".

وفضلاً عن قيامها بدور المسحراتي، تقوم كاتي بإعداد وجبات الإفطار والسحور، إضافة إلى توزيع العصائر والتمر على المواطنين في الشوارع مع آذان المغرب.

ووفق حديثها لشبكة "سي إن إن" قالت كاتي، إن أهالي مدينة دهب بشكل خاص، وجميع مدن جنوب سيناء بشكل عام، يفتقدون للأجواء الرمضانية والتي تتمثل في المسحراتي، لذا فكرت في نشر الأجواء المبهجة من خلال إحياء تراث المسحراتي الذي اعتاد المصريون عليه خلال شهر رمضان.